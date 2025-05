Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Musikgepräch

Bernd Künzig über die Pfingstfestspiele in Baden-Baden

Musikthema

"tacet_" immersive Performance über das Schweigen

Album-Tipp

"Northern Lights" der Mezzosopranistin Lucile Richardot

Song des Monats

von Lars Reichow



Thomas Morley:

"Now is the month of maying"

Michael Metzler (Schlagwerk)

amarcord

Franz Schubert:

Nr. 2: Es-Dur, Allegro, aus: 4 Impromptus, D 899 (op. 90),

Herbert Schuch (Klavier)

Nicola Matteis Sohn:

Fantasia a-Moll. Bearbeitung

Nils Mönkemeyer (Viola)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Der erste Frühlingstag", aus: 6 Lieder im Freien zu singen für vierstimmigen gemischten Chor a cappella, op. 48

Kammerchor Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Antonio Vivaldi:

Sorge vermiglia in ciel la bella Aurora. Kantate für Sopran und Basso continuo, RV 667

Julia Lezhneva (Sopran)

Luca Pianca (Laute)

Jean-Philippe Rameau:

4. Satz: Air vivement 2. Satz: Tambourins, aus: Suite aus Dardanus

German Brass

Claude Debussy:

Danse (Tarantelle styrienne), Bearbeitet für Orchester

Concertgebouw Orchester Amsterdam

Leitung: Riccardo Chailly

Johann Wenzel Kalliwoda:

1. Satz: Allegro moderato, aus: Streichquartett Nr. 1 e-Moll, op. 61

Talich Quartett

Johann Krieger:

"I frid vill jag nu fara"

Lucile Richardot (Mezzosopran)

Ensemble Correspondances

Leitung: Sébastien Daucé

David Pohle:

"Herr, wenn ich nur dich habe"

Lucile Richardot (Mezzosopran)

Ensemble Correspondances

Leitung: Sébastien Daucé

Alexander Glasunow:

Konzertwalzer Nr. 1 D-Dur, op. 47

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola