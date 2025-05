Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Benjamin Appl über seinen Lehrer Dietrich Fischer-Dieskau

Musikthema

Ligeti hat Geburtstag: Zu Besuch bei Vera Ligeti

Vorbericht

Blasmusik zwischen Experiment und Tradition: Das Deutsche Musikfest Ulm



Franz Schubert:

Liebhaber in allen Gestalten. Lied, D 558

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)

Richard Wagner:

Wie Todesahnung Dämmrung deckt die Lande - O du mein holder Abendstern. Szene und Lied des Wolfram an den Abendstern, 3. Akt, WWV 7

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Otto Gerdes

Franz Schubert:

Frühlingstraum

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Klaus Billing (Klavier)

Benjamin Britten:

War Requiem, op. 66, Nr. 4-6

Galina Wischnewskaja (Sopran)

Peter Pears (Tenor)

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Simon Preston (Orgel)

The Bach Choir

Melos Ensemble

London Symphony Orchestra

Leitung: Benjamin Britten

Astor Piazzolla:

Revirado

Astor Piazzolla y su Quinteto Tango Nuevo

György Ligeti:

Etüde für Klavier Nr. 10 Der Zauberlehrling

Yuja Wang (Klavier)

György Ligeti:

Concert românesc, für Orchester

Berliner Philharmoniker

Leitung: Jonathan Nott

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

aus: Scheherazade Sinfonische Suite nach Tausendundeiner Nacht, op. 35, 2. Satz

New York Philharmonic Orchestra

Leitung: Leonard Bernstein

Franz Schubert:

aus: Vier Impromptus für Klavier, D 899 (op. 90), Impromptu Nr. 3: Ges-Dur. Andante

Wilhelm Kempff (Klavier)

Giuseppe Verdi:

aus: Don Carlo. Oper in 5 Akten

Renata Tebaldi, Jeannette Sinclair, Joan Carlyle (Sopran); Grace Bumbry (Mezzosopran)

Carlo Bergonzi, Kenneth MacDonald, John Wakefield (Tenor); Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Nicolai Ghiaurov, Martti Talvela, Tugomir Franc (Bass)

Chorus and Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Georg Solti

Hugo Wolf:

Auf einer Wanderung

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Swjatoslaw Richter (Klavier)

Jean-Philippe Rameau:

Suite aus Dardanus, 2.-4. Satz

German Brass

Jean Philippe Rameau:

aus: Suite für Cembalo a-Moll, Nr 7: Gavotte et doubles. Fassung für Klavier

Alexandre Tharaud (Klavier)