Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Michael Rebhahn



Musikgespräch

Der Ehrgeiz die Lücke zu schließen: Kay Metzger über die unbekannten Opern Tournemires am Theater Ulm

Musikthema

Wie klingt Licht in der Musik?

Reportage

Bach-Radeln in Karlsruhe und Umgebung: Sport mit der Musik von Bach



Frédéric Chopin:

Walzer für Klavier Nr. 2 As-Dur, op. 34 Nr. 1

Alexandre Tharaud (Klavier)

Charles Tournemire:

Symphonie Nr. 7, V. Danses des temps futurs

Orchestre Philharmonique de Liège

Leitung: Pierre Bartholomée

Otto Klemperer:

Merry Waltz aus "Das Ziel"

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Alun Francis

György Ligeti:

Lux aeterna

Schola Heidelberg

Leitung: Walter Nußbaum

Johann Sebastian Bach:

2. Satz aus der Suite für Violoncello solo Nr. 5 c-Moll, BWV 1011

Isang Enders (Violoncello)

Johann Sebastian Bach:

Konzert Nr. 3 D-Dur, BWV 1054

Andreas Staier (Cembalo)

Freiburger Barockorchester

Gustav Mahler:

3. Satz aus Sinfonie Nr. 4 G-Dur

The Cleveland Orchestra

Leitung: Pierre Boulez

Harry Warren:

I wish I knew aus "Diamond horseshoe"

Bill Evans Trio