Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

"Anwalt vergessener Komponisten": Der Dirigent Leon Botstein

Radio im zweiten Weltkrieg

Folge 1: Durchhaltepropaganda im Deutschen Weltkriegsradio

Album-Tipp

Das Kebyart-Ensemble feiert Ravel und Rameau





Leonard Bernstein:

Ouvertüre aus Candide

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

George Frederick Bristow:

Symphony No. 4 "Arcadian", Indian War Dance

The Orchestra Now

Leitung: Leon Botstein

Walter Kaufmann:

An Indian symphony

The Orchestra Now

Leitung: Leon Botstein

Werner Bochmann:

Das wird ein Frühling ohne Ende

Ilse Werner (Gesang)

Orchester Werner Bochmann

Leitung: Werner Bochmann

Franz Liszt:

Les Préludes Sinfonische Dichtung für Orchester Nr. 3

Anima Eterna

Leitung: Jos van Immerseel

George Gershwin:

Three preludes. Bearbeitung

Ignacy Stefanowicz (Violine)

Suyla Polat (Gitarre)

Lukas Hall (Kontrabass)

Federico Mompou:

Canción y danza für Klavier Nr. 6. Bearbeitung

Anja Lechner (Violoncello)

François Couturier (Klavier)

Maurice Ravel:

Boléro

Philharmonia Orchestra

Leitung: Giuseppe Sinopoli

Enrique Granados:

Auszug aus Danzas españolas, op. 37

Manuel Barrueco (Gitarre)

Thomas Müller-Pering (Gitarre)

Michail Glinka:

Capriccio brillante

BBC Philharmonic

Leitung: Wassilij Sinaiskij