Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Das Hamburger Festival "Feminale"

Musikthema

Die Pianistin Gina Alice Redlinger - an der Seite Lang Langs

Album-Tipp

"Gute-Laune-Album": Cremona 2 mit Reinhard Goebel





Amy Beach:

From Grandmother's garden. 5 Klavierstücke, op. 97, Nr. 1: Morning glories

Lisa Maria Schachtschneider (Klavier)

Liza Lehmann:

If no one ever marries me & aus: In a Persian Garden: Ah! Not a drop

Lucile Richardot Sopran

Anne de Fornel Klavier

Dora Pejačević:

Klavierkonzert g-Moll, op. 33

Peter Donohoe (Klavier)

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo

Gianmaria Testa:

Preferisco così

Gianmaria Testa (Gesang, Gitarre)

Ensemble

Johann Sebastian Bach:

Violinsonate Nr. 2 a-Moll, BWV 1003, 3. Satz

Frank Peter Zimmermann (Violine)

Max Reger:

Suite für Violine und Klavier a-Moll, op. 103a Nr. 3

Julius Berger (Violoncello)

Oliver Kern (Klavier)

Franz Schubert:

Sinfonie Nr. 3 D-Dur

Wiener Philharmoniker

Leitung: Riccardo Muti

Franz Schubert:

Der Jüngling am Bache, Bearbeitung

The Erlkings

Camille Saint-Saëns:

Aquarium, Persönlichkeiten mit langen Ohren & Der Kuckuck im tiefen Wald aus dem Karneval der Tiere

Lang Lang (Klavier)

Gina Alice (Klavier)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Andris Nelsons

Johann Jakob Walther:

Imitatione del Cuccu Nr. 10 G-Dur

Ricercar Consort