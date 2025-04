Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Jan Čmejla über seinen 1. Platz beim Bach-Wettbewerb Leipzig

Musikthema

Der Telemann-Wettbewerb 2025 in Magdeburg

Musikmarkt

Fanny und Felix Mendelssohn: Zwei Wege in einem neuen Buch von Beatrix Borchard





Johann Sebastian Bach:

Brandenburgisches Konzert Nr. 1 F-Dur, BWV 1046, 1. Satz

Antje Weithaas (Violine)

Mahan Esfahani (Cembalo)

Schwedisches Kammerorchester Örebro

Leitung: Thomas Dausgaard

Johann Sebastian Bach:

Sarabande aus der Partita Nr. 4 D-Dur BWV 828

Jan Čmejla (Klavier)

Adam Skoumal:

3. Satz "Jongleur" aus "Tales from the Old Prague"

Jan Čmejla (Klavier)

Ina Boyle:

Fantasie

Daniel Hope (Violine)

Thessaloniki State Symphony Orchestra

Leitung: Daniel Geiss

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 1 C-Dur, op. 21, 1. Satz

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Michael Gielen

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Ja, es sollen wohl Berge weichen, aus: Elias, op. 70 Nr. 37

Benjamin Appl (Bariton)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Florian Helgath

Fanny Hensel:

Klaviertrio d-Moll, op. 11, 1. Satz

Boulanger Trio

Henry Purcell:

Music for a while, aus: Oedipus, Z 583

Martin Fröst (Klarinette)

Sébastien Dubé (Kontrabass)

Roland Pöntinen (Klavier)

Georg Philipp Telemann:

Blockflötenkonzert a-Moll, TWV 52:a1 2. Satz

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Il Suonar Parlante

Leitung: Vittorio Ghielmi

Dmitri Schostakowitsch:

Präludium und Fuge für Klavier As-Dur, op. 87 Nr. 17, Bearbeitung für Bläserquintett

Calefax Reed Quintet

Nino Rota:

Canto della Buranella

Anastasia Kobekina (Violoncello)

Manuel de Falla:

Noches en los jardines de España, 1. Satz

Alexandre Tharaud (Klavier)

Orchestre National de France

Leitung: Louis Langrée

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

Allegro für 2 Violinen, Viola und Violoncello, aus: Les Vendredis

Vertavo String Quartet