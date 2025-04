Treffpunkt Klassik

Der alte Bundestag hat jetzt im März noch beschlossen, was im April nicht mehr möglich wäre: Wir brauchen keine Millionen, sondern eine Billion. Lars Reichow freut's, wenn die kommende Regierung das Geld für die richtigen Dinge ausgibt. Was wir seiner Meinung nach nicht brauchen, sind Handys in der Schule und was es überhaupt nicht gebraucht hätte, ist die skandalträchtige Regierung in den USA. "Schaumschläger", das hat er im Wörterbuch nachgeschlagen, sind im Englischen "Hot-Air-Merchants", also "Heiße-Luft-Verkäufer".