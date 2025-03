Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Der syrische Klarinettist Kinan Azmeh im Mainzer Komponistenportrait

Musikthema

Niedliche Klänge, cute Musik

Buch-Tipp

Meinolf Büser: "Es ist alles Windhauch" - Bach und das Geheimnis der "Kunst der Fuge"





Nicola Matteis Vater:

Ground after the Scotch Humour für Blockflöte, Violine und Basso continuo

Australian Baroque Company

Jamie Cullum, Sebastiaan de Krom, Geoff Gascoyne:

You and me are gone

Sjaella

Carl Maria von Weber:

3. Satz: Rondo. Allegretto, aus: Klarinettenkonzert Nr. 1 f-Moll, op. 73

Sebastian Manz (Klarinette)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Antonio Méndez

Kinan Azmeh:

Waiting for Friday

Danae Dörken (Klavier)

Josquin Desprez:

Qui habitat in adiutorio Altissimi, Motette für 24 gemischte Stimmen a cappella

Huelgas Ensemble

Leitung: Paul van Nevel

Carl Loewe:

1. Satz: Allegro maestoso, aus: Klavierkonzert A-Dur

Ewa Kupiec (Klavier)

Philharmonie de Lorraine

Leitung: Jacques Houtmann

Marin Marais:

5 Gambenstücke d-Moll, Le Tact (Nr. 114)

François Joubert-Caillet (Bassgambe)

Philippe Grisvard (Cembalo)

Marin Marais:

13. Satz: Prélude en harpègement (Nr. 46), Suite F-Dur

François Joubert-Caillet (Bassgambe)

L'Achéron

Marin Marais:

9. Satz: Tombeau pour Marais le Cadet (Nr. 71), aus: Suite g-Moll

François Joubert-Caillet (Bassgambe)

Miguel Henry (Theorbe)

Wolfgang Amadeus Mozart

"Nun, liebes Weibchen", aus: Der Stein der Weisen, KV 625 (KV 592a)

Lea Desandre (Mezzosopran)

Florian Sempey (Bariton)

Insula orchestra

Leitung: Laurence Equilbey

Aaron Copland:

"I bought me a cat", aus: Old american songs für Stimme und Orchester

Marilyn Horne (Mezzosopran)

English Chamber Orchestra

Leitung: Carl Davis

Georg Friedrich Händel:

4. Satz: Air con variazioni "The harmonious blacksmith", aus: Suite Nr. 5 E-Dur, HWV 430

Flóra Fábri (Cembalo)

Johann Sebastian Bach:

Contrapunctus 1, aus: Die Kunst der Fuge, BWV 1080, Bearbeitung

Richard Galliano (Akkordeon)

Sébastien Surel (Violine)

Jean-Marc Apap (Viola)

Raphaël Pidoux (Violoncello)

Ariel Ramirez:

Alfonsina y el mar

Anja Lechner (Violoncello)

François Couturier (Klavier)

Isaac Albéniz:

Asturias, aus: Suite española, op. 47, Bearbeitung

Ernesto Bitetti (Gitarre)

Isaac Albéniz:

Rumores de la caleta, aus: Malagueña, op. 71, Bearbeitung

Ernesto Bitetti (Gitarre)

Jorge Cardoso:

Milonga

Ernesto Bitetti (Gitarre)