Treffpunkt Klassik

Einer der ersten, der in Frankreich Solo-Suiten für Gambe komponiert ist Monsieur de Machy oder Demachy. 1685 kommen seine „Pieces de Violle" heraus, acht Suiten für Gambe solo, vier davon in Tabulatur, eine Art Griffschrift. Die Gambistin Franziska Finckh hat diese vier Suiten in moderne Notenschrift übertragen und auf CD eingespielt. In der Sendung erzählt sie, wie sie das gemacht hat, was an Demachy’s Musik besonders ist und warum das Vorwort zu seinen Suiten eine wichtige Quelle ist, die einen anderen Gambisten auf die Palme gebracht hat.

Musikliste:

Demachy: 8 Suiten für Gambe Solo

Courante aus der Suite in A-Dur

Prélude aus der Suite in A-Dur

Prélude aus der Suite in a-Moll

Allemande aus der Suite in a-Moll

Sarabande und Gigue aus der Suite in a-Moll

Franziska Finckh (Viola da gamba)

Elisabeth-Claude Jacquet De La Guerre:

Violinsonate Nr. 1 d-Moll/D-Dur, 6. Satz Aria

La Beata Olanda

Marin Marais:

La rêveuse f-Moll, Bearbeitung

Les Escapades

Demachy:

Gigue aus Suite für Viola da gamba d-Moll

Franziska Finckh (Viola da gamba)

CD-Angabe:

Demachy: Pieces de Violle

Demachy

Franziska Finckh (Viola da Gamba)

(SPEKTRAL, LC 15543, Artikel-Nr. 11970026)