Treffpunkt Klassik

mit Ulla Zierau



Porträt

Alice Sara Ott und ihre John-Field-Liebe

Musikthema

Score Snacks: 2001: Odyssee im Weltraum

Musikthema

KI und Jazz

Musikthema

SWR Experimentalstudio - Blick in die Zukunft





Ihor Shamo:

Mein Kiew, Lied

Dmitri Udovichenko (Violine)

Tatjana Belikova (Klavier)

Elisabeth Jacquet de la Guerre:

Violinsonate Nr. 1 d-Moll, 6. Satz: und 7. Satz

Juri Vallentin (Oboe)

Ensemble Reflektor

Leitung: Joosten Ellée

John Field:

Nocturne A-Dur H 14

Nocturne c-Moll H 25

Alice Sara Ott (Klavier)

Arthur Sullivan:

Sinfonie E-Dur "Die Irische", 1. Satz

BBC Philharmonic

Leitung: Richard Hickox

György Ligeti:

Atmosphères

SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klaviersonate C-Dur KV 545, "Sonata facile"

Mao Fujita (Klavier)

Marianna Martines:

Sinfonie C-Dur

Salzburger Hofmusik

Leitung: Wolfgang Brunner

Philip Glass:

Morning passages aus dem Film "Von Ewigkeit zu Ewigkeit"

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Henry Purcell:

Dido and Aeneas, 2 Arien, Bearbeitung

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Frederick Loewe:

My fair lady, On the street where you live

Shelly Manne & His Friends