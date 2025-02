Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Reihe

Reinhard Goebel über Mozarts Nachtmusik #1

Album-Tipp

Streichquartette Fabian Müller

Score Snacks

Nosferatu





Ludwig van Beethoven:

aus: Sonate für Klavier As-Dur, 4. Satz: Allegro

Ronald Brautigam (Hammerklavier)

Carl Maria von Weber:

aus: Konzert für Fagott und Orchester F-Dur, 1. Satz: Allegro ma non troppo

Theo Plath

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Leo McFall

Wolfgang Amadeus Mozart, Thomas Attwood:

Eine kleine Nachtmusik. Serenade G-Dur, KV 525, 1. Satz: Allegro

Berliner Barock Solisten

Leitung: Reinhard Goebel

Nicolas Gombert:

aus: Missa media vita in morte sumus ,Kyrie

Hilliard Ensemble

Franz Schubert:

Sinfonie Nr. 6 C-Dur, D 589 "Kleine C-Dur Sinfonie", 4. Satz: Allegro moderato

L'Orfeo Barockorchester

Leitung: Michi Gaigg

Albert Willemetz:

Paris sera toujours Paris

Ensemble

Sergej Rachmaninow:

Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll, 1. Satz: Allegro ma non tanto

Leif Ove Andsnes (Klavier)

SWR Symphonieorchester

Leitung: Juraj Valčuha

Léo Delibes:

Les filles de Cadix (Die Mädchen von Cádiz)

Tine Thing Helseth (Trompete)

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Eivind Aadland

Giuseppe Sammartini:

Oboenkonzert C-Dur, op. 8 Nr. 4

Concerto Köln

Leitung: Anna Dmitrieva

Nat King Cole, Irving Mills:

Straiten up and fly right

Voces8

Filippo Gragnani:

aus: Sonate für Violine und Gitarre, 1. Satz: Allegro

Alexander Markov (Violine)

Eduardo Fernandez (Gitarre)