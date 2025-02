Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Sergey Khachatryan über die Bedeutung seines Zugaben-Rituals

Album-Tipp

"Chiaroscuro": Werke von Godowsky, Franck, Rachmaninow mit Roman Borisov

Musikgespräch

Patricia Kopatchinskaja über musikalische Zugaben

Glosse

Zugaben wagen in der Neuen Musik

Zugaben-Erinnerungen unserer Autor*innen

Folge 4: Christoph Vratz und Bach



Ruth Gipps:

Coronation procession, op. 41

BBC Philharmonic Orchestra

Leitung: Rumon Gamba

Hanns Eisler:

To a little radio

Phil "Ron" Moody (Gesang)

Robb Johnson (Gesang)

Chumbawamba

Maurice Ravel:

Tzigane Konzertrhapsodie für Violine und Klavier

Sergey Khachatryan (Violine)

Lusine Khachatryan (Klavier)

Unbekannt:

Hawun Hawun. Armenisches Lied für Violine solo

Sergey Khachatryan (Violine)

Leopold Godowsky:

Pastorale (Angelus) G-Dur

Roman Borisov (Klavier)

Giacomo Puccini:

aus: Gianni Schicchi. Komische Oper in einem Akt, O mio babbino caro. Arie der Lauretta

Maria Callas (Sopran)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Tullio Serafin

Joseph Haydn:

Quartett C-Dur, op. 54,2, Hob. III:57 (für 2 Violinen, Viola und Violoncello)

Jubilee Quartet

Anonymus:

Calusari 3, für Violine, Zimbal und Kontrabass

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Viktor Kopatchinsky (Cimbalom)

Martin Gjakonovski (Kontrabass)

Francis Poulenc:

Mouvement de valse-hésitation, aus: L'invitation au château, FP 138

Reto Bieri (Klarinette)

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Polina Lesche (Klavier)

Ike Turner:

I'm jealous

The Ikettes

Ike & Tina Turner

Fanny Hensel:

Dämmrung senkte sich von oben. Lied, H 392. Bearbeitung

Chen Reiss (Sopran)

Jewish Chamber Orchestra München

Leitung: Daniel Grossmann

Franz Liszt:

Ungarische Rhapsodie Nr. 2 cis-Moll, R 106 Nr. 2, Für Klavier solo, 19 Ungarische Rhapsodien, R 106

Vladimir Horowitz (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Capriccio B-Dur, BWV 992, 6. Satz: Fuga all'imitazione della cornetta di postiglione

András Schiff (Clavichord)

Karen Tanaka:

3. Satz, aus: Water dance

Isabel Dobarro (Klavier)