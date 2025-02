Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ines Pasz



Musikgespräch

Verena Tönjes mit ihrem Album "Songs of the Clown"

Zugaben-Erinnerungen unserer Autor*innen

Folge 2: Grigori Sokolows Sechs-Zugaben-Ritual

Album-Tipp

Die Musicbanda Franui und der Chor des BR mit "Mahler (nach wie vor)"



Wolfgang Amadeus Mozart:

Ouvertüre zu "Le nozze di Figaro"

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Kurt Weill:

Klops Lied

Verena Tönjes (Mezzosopran)

Daria Tudor (Klavier)

Margaret Ruthen Lang:

The old man in a tree

Verena Tönjes (Mezzosopran)

Daria Tudor (Klavier)

Mariano Mores:

Cafetín de Buenos Aires, Bearbeitung

Mandelring Quartett

Dmitrij Kabalewskij:

Die Komödianten. Suite für Orchester op. 26

Philharmonia Orchestra

Leitung: Charles Groves

Jean-Philippe Rameau:

Sauvages

Grigori Sokolow (Klavier)

Giacomo Puccini:

"Nessun dorma", aus: Turandot.

Jonas Kaufmann (Tenor)

Kristine Opolais (Sopran)

Antonio Pirozzi (Bass)

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Leitung: Antonio Pappano

Robert Schumann:

aus: Liederkreis Für Singstimme und Klavier, op. 39, Nr. 5: Mondnacht

Edith Mathis (Sopran)

Karl Engel (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie F-Dur KV 19a

Folkwang Kammerorchester Essen

Leitung: Johannes Klumpp

Gustav Mahler:

Neuschluderbacher Tanz, Bearbeitung

Franui & BR Chor

Robert Kahn:

Trio g-Moll op. 45

Daniel Ottensamer (Klarinette)

Stephan Koncz (Violoncello)

Christoph Traxler (Klavier)

Jean-Philippe Rameau:

Auszüge aus: Suite für Klavier e-Moll

Tzimon Barto (Klavier)

Yann Tiersen:

Penn ar Lann

Michael van Krücker (Klavier)