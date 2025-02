Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ines Pasz



Zugaben-Erinnerungen unserer Autor*innen

Folge 1: Wenn sich die Sinne schärfen

Musikthema

Cis: In der Musik ist nie alles so, wie es scheint



Johann Strauß:

Tritsch-Tratsch-Polka op. 214, bearbeitet

Yuja Wang (Klavier)

Antonín Dvořák:

Streicherserenade E-Dur op. 22, Tempo di Valse

Festival Strings Lucerne

Leitung: Daniel Dodds

Edward Elgar:

"In Moonlight" aus "In the South op. 50, bearbeitet

Pinchas Zukerman (Viola)

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Pinchas Zukerman

Jarkko Riihimäki:

Tango Faurélle

Fauré Quartett

Camille Saint-Saëns:

Violoncellokonzert a-Moll op. 33

Sol Gabetta (Violoncello)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ari Rasilajnen

Peter Tschaikowsky:

"Eugen Onegin", Arie des Lenski, bearbeitet

Janine Jansen (Violine)

Antonio Pappano (Klavier)

Giovanni Benedetto Platti:

Oboenkonzert g-Moll I 47

Juri Vallentin (Oboe)

Ensemble Reflektor

Leitung: Joosten Ellée

Johann Sebastian Bach:

Präludium und Fuge Nr. 3 Cis-Dur BWV 848

Till Fellner (Klavier)

Gabriel Fauré:

"Pelléas et Mélisande", Suite

hr-Sinfonieorchester

Leitung: Paavo Järvi