Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Probenbericht ECLAT

Porträt

Quadriga Consort

Film-Tipp

"Soundtrack to a Coup d'État"





George Gershwin:

Promenade 'Walking the dog'. Bearbeitung

Andreas Mader (Sopransaxophon)

Joseph Moog (Klavier)

Paul Schoenfield:

aus: Three country fiddle pieces, für Violine, Klavier und Schlagzeug, Nr. 1: Who let the cat out last night

Tanja Becker-Bender (Violine)

J. Y. Song (Klavier)

Dmitrij Bortnjanskij:

Geistliches Konzert für gemischten Chor a cappella Nr. 32, aus: 35 geistliche Konzerte für gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Yuval Weinberg

Dmitrij Bortnjanskij:

Sinfonia aus "Il Quinto Fabio" C-Dur

Pratum Integrum Orchestra

Leitung: Pavel Serbin

Johann Sebastian Bach:

Goldberg-Variationen, BWV 988 "Goldberg-Variationen", Variation 27-30.

Víkingur Ólafsson (Klavier)

Carl Philipp Emanuel Bach:

Konzert für Violoncello, Streichorchester und Cembalo, a-Moll

Nicolas Altstaedt (Violoncello)

Arcangelo

Leitung: Jonathan Cohen

Claude Debussy:

Ariettes oubliées. 6 Lieder, L 60, Nr. 4: Chevaux de bois

Sabine Devieilhe (Sopran)

Alexandre Tharaud (Klavier)

Gabriel Fauré:

Une châtelaine en sa tour, Für Harfe solo, op. 110

Isabelle Moretti (Harfe)

Traditional:

The fish of the sea

Quadriga Consort

Leitung: Nikolaus Newerkla

John Adams:

Lollapalooza

Tonhalle-Orchester Zürich

Leitung: Paavo Järvi

Traditional:

Black is the colour

Nina Simone

George Gershwin:

Variations on 'I got rhythm'. Bearbeitung

Simon Crawford-Phillips (Klavier)

Västerås Sinfonietta

Leitung: Simon Crawford-Phillips