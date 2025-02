Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Musikgespräch

Die Preisträgerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises 2025: Sarah Nemtsov

Musikthema

Zum 100. Todestag: Die Komponistin Marie Jaëll

Musikthema

Die Jazzpianistin Jutta Hipp: Eine Pionierin des Jazz'





Luciano Berio:

aus: Rendering für Orchester, Allegro maestoso

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Jac van Steen

Sarah Nemtsov:

deconstructions

Ensemble Musikfabrik

Camille Saint-Saëns:

Septett Es-Dur, op. 65

David Guerrier (Trompete)

Renaud Capuçon (Violine)

Esther Hoppe (Violine)

Béatrice Muthelet (Viola)

Gautier Capuçon (Violoncello)

Janne Saksala (Kontrabass)

Frank Braley (Klavier)

Marie Jaëll:

Violoncellokonzert F-Dur

Xavier Phillips (Violoncello)

Brussels Philharmonic

Leitung: Hervé Niquet

John Melvin Blackburn:

Moonlight in Vermont

Jutta Hipp (Klavier)

Hans Koller Quintett

Matt L. Dennis:

Violets for your furs

Jerome Hurwitz "Jerry" Lloyd (Trompete)

Zoot Sims (Tenorsaxophon)

Jutta Hipp (Klavier)

Ahmed Abdul-Malik (Bass)

Ed Thigpen (Schlagzeug)

Nikolai Kapustin:

Flötentrio, op. 86

Trio Revolution

Frank Loesser:

Baby, it's cold outside

Ella Fitzgerald (Gesang)

Louis Jordan & His Tympany Five

Fleecie Moore:

Caldonia

Louis Jordan

Tympany Five