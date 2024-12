Treffpunkt Klassik

Sie gilt als die erste Komponistin elektronischer Musik in Dänemark: Else Marie Pade (1924 - 2016). Mit nicht einmal 20 Jahren schloss sie sich als Widerstandskämpferin einer radikalen Frauengruppe gegen die Nazis an. 1944 wurde sie von der Gestapo inhaftiert und hatte im Gefängnis ihre ersten musikalischen Einfälle. Ihre Kompositionsskizzen kratzte sie in die Zellenwände. Nach dem Krieg, wieder in Freiheit, realisierte sie etliche elektronische Stücke, Radiokompositionen und Hörspielmusiken im Studio des Dänischen Rundfunks in Kopenhagen. Am 2. Dezember 2024 wäre Pade 100 Jahre alt geworden.