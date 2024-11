Treffpunkt Klassik

Silvia Colasanti brachte in diesen Tagen eine neue Oper auf die Bühne. In Rom, im Opernhaus. Vier Aufführungen, vier Mal volles Haus. Und das in einem Land, in dem zeitgenössische Musik nicht gerade viele Freunde hat. Aber die römische Komponistin ist ein Star in ihrem Heimatland und oft zu hören. In Deutschland, sagt sie im Gespräch, sei sie leider viel zu wenig bekannt.