Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Über den Bernstein-Moment in der Musik

Porträt

Die SWR Jazzpreisträger 2024

Musikthema

Bad Ischl als Kurmusik-Ort



Thomas Augustine Arne:

The Singing Club. Catch für 5 Stimmen

Ensemble Amarcord

Leitung: Alexander Gosch

Johann Strauß Sohn:

Ischler Walzer

Wiener Philharmoniker

Leitung: Christian Thielemann

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie D-Dur KV 385 ("Haffner-Sinfonie")

Wiener Philharmoniker

Leitung: Leonard Bernstein

Richard Rodgers:

I could write a book, aus: Pal Joey

Tony Bennett & The Ruby Braff/George Barnes Quartet

Robert Wyatt:

The duchess

Cansu Tanrıkulu (Gesang)

Jörg Hochapfel (Gesang)

Max Andrzejewski's Hütte

Johannes Brahms:

Klarinettenquintett h-Moll op. 115

Jörg Widmann (Klarinette)

Hagen Quartett

Franz Lehár:

Lippen schweigen, aus: Die lustige Witwe

Fritzi Massary (Sopran)

Walter Jankuhn (Tenor)

Orchester

Oscar Straus:

Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben, aus: Eine Frau, die weiß, was sie will

Fritzi Massary (Gesang)

Orchester

Leitung: Hans Schindler

Claudio Monteverdi:

Si dolce è il tormento

Paolo Fresu (Flügelhorn)

Richard Galliano (Akkordeon)

Jan Lundgren (Klavier)