Treffpunkt Klassik

Musik kann, will, soll Trost spenden in persönlichen wie auch globalen Krisen. An Krisen mangelt es der Menschheit derzeit nicht, doch die Schicksalshaftigkeit liegt im Konflikt mit der Selbstbildniskrise der Zivilisation, da sogar der Weltuntergang durch Menschenhand wahrscheinlich und dadurch verweltlicht ist. Die Klimakrise und Demokratie-Krise nehmen jeden einzelnen in die Verantwortung und vor individualen Schicksalen ist man trotzdem nicht geschützt. Lost in Music sucht den Trost in Gedanken, in Texten und vor allem in der Musik.