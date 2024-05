Treffpunkt Klassik

Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Christiane Peterlein



200 Jahre Beethovens Neunte

Eine Rezeptionsgeschichte

Zur Ausstellung "Bernsteins Beethoven - Ode an die Freiheit"

Kommentar

Wie zeitgemäß ist unsere Europahymne?

Musikthema

Zu Besuch beim Vogelklang Festival



Ludwig van Beethoven:

Ouvertüre, aus: Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Ludwig van Beethoven:

aus: Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125 , 2. Satz, S 464

Konstantin Scherbakov (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

aus: Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125, mit Schlußchor "Ode an die Freude" für Soli, Chor und Orchester, 4. Satz

June Anderson (Sopran)

Sarah Walker (Mezzosopran)

Klaus König (Tenor)

Jan-Hendrik Rootering (Baß)

Chor des Bayerischen Rundfunks

Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven:

Violinsonate A-Dur, op. 12 Nr. 2

Antje Weithaas (Violine)

Dénes Várjon (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 9 d-Moll, op. 125, Allegro energico, sempre ben marcato

Olga Kulchynska (Sopran)

Nicole Chirka (Mezzosopran)

Dmytro Popov (Tenor)

Vladyslav Buialskyi (Bass)

The Choir of the Podlasie Opera and Philharmonic in Bialystok

Ukrainian Freedom Orchestra

Leitung: Keri-Lynn Wilson

Leonard Cohen, Pierre Attaingnant:

Dance me to the end of love - Pavane. Bearbeitung

Ensemble Phoenix Munich

Antonio Vivaldi:

Konzert für Flöte, Streicher und Basso continuo D-Dur, RV 428 op. 10 Nr. 3, "Il gardellino"

Stefan Temmingh (Blockflöte)

La Folia Barockorchester

Ludwig van Beethoven:

Allegro für Klavier C-Dur, WoO 51

Martin Stadtfeld (Klavier)