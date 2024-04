Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Musikgespräch

Franz Meyer-Herder zum Frühjahrsfestival der Staatsoper Stuttgart

Album-Tipp

Neueinspielung von Faurés Klavierwerken mit Lucas Debargue

Reportage

Relaxed Performances am Theater Freiburg



Jean Sibelius:

Die Okeaniden. Sinfonische Dichtung für Orchester D-Dur, op. 73

Staatsorchester Stuttgart

Leitung: Thomas Guggeis

Claude Debussy:

Jeux Poème dansé für Orchester, L 126

SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Frédéric Chopin:

Grand Duo concertant über Meyerbeers 'Robert le Diable', KK IIb

Camille Thomas (Violoncello)

Lucas Debargue (Klavier)

Gabriel Fauré:

Barcarolle No. 8 in D-Dur, op. 96

Lucas Debargue (Klavier)

Gabriel Fauré:

Barcarolle No. 9 in a-Moll, op. 101

Lucas Debargue (Klavier)

François Devienne:

Sinfonie Concertante Nr. 4 F-Dur für Flöte, Oboe, Fagott und Horn

Le Concert de la Loge

Elisabetta Brusa:

Messidor, Fantasie für großes Orchester

Nationales Sinfonieorchester der Ukraine

Leitung: Fabio Mastrangelo