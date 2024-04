Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikthema

Oppenheimer und Göransson

Score Snacks

Poor Things

Album-Tipp

Beatrice Rana - Beethoven & Chopin

Musikthema

Memento Odesa: Das Symphonieorchester Odessa mit Tour in Deutschland





Luigi Boccherini:

Fandango, aus: Quintett Nr. 4 D-Dur, G 448 "Fandango-Quintett", 4. Satz

Miloš Karadaglić (Gitarre)

Arcangelo

Leitung: Jonathan Cohen

John Williams:

Helena's theme, aus: Indiana Jones and the Dial of Destiny

John Williams

Anne-Sophie Mutter (Geige)

Orchester

Leitung: John Williams

Claude Debussy:

Rondes de printemps, L 122 Nr. 3

SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Wolfgang Amadeus Mozart:

Das Veilchen, KV 476

Wolfgang Holzmair (Bariton)

Imogen Cooper (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

An Chloe, KV 524

Wolfgang Holzmair (Bariton)

Imogen Cooper (Klavier)

Frédéric Chopin:

aus: Klaviersonate b-Moll, op. 35 "Trauermarsch-Sonate", 3. & 4. Satz

Beatrice Rana (Klavier)

John Rutter:

aus: Five traditional songs

Nr. 1: The girl I left behind me

Nr. 3: The Brithish Grenadiers

Nr. 4: Golden slumbers

Neuer Kammerchor Berlin

Leitung: Adrian Emans

Benedetto Marcello:

Sinfonia Nr. 1 B-Dur, S C781

La Floridiana

Leitung: Nicoleta Paraschivescu

Unbekannt:

Odessa Bulgar. Klezmer

Daniel Hope (Violine)

Benjamin Günst (Violine)

Josho Stephan (Gitarre)

Omar Massa (Bandoneon)

Jenö Lisztes (Cymbalum)

Stéphane Logerot (Kontrabass)

Peter Philips:

The Queen's Masque

Ziv Braha (Laute)

Ensemble Feuervogel

Anonymus:

Galliard

Ziv Braha (Laute)

Ensemble Feuervogel

Daniel Bacheler:

Daniel's Almain

Ziv Braha (Laute)

Ensemble Feuervogel

Johann Matthias Sperger:

Streichquartett A-Dur, op. 1 Nr. 2

Kammerakademie Potsdam

Astor Piazzolla:

Oblivion

Daniel Binelli (Bandoneon)

Louise Pellerin (Oboe)

Orchestre Symphonique de Montréal

Leitung: Charles Dutoit