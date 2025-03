Musik der Zeit – Pierre Boulez zum 100.

Gegründet als Teil des populären „Mozart y Mambo“-Projekts der Berliner Philharmonikerin Sarah Willis, erforscht The Sarahbanda die kubanische Musik in gänzlich unerhörter Art. Im Vordergrund steht ein Instrument, das üblicherweise nicht in traditioneller kubanischer Bandmusik zu finden ist: das Horn. Der Klang von Willis' Horn, kombiniert mit kubanischen Rhythmen, gespielt von einigen der talentiertesten Musikern Kubas - so ist ein einzigartiges und unverwechselbares Ensemble entstanden, mit exklusiven neuen Arrangements kubanischer Ohrwürmer, frisch, innovativ und einfach unwiderstehlich!