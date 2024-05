Unprätentiös und selbstironisch

CD-Tipp vom 04.05.2018

SWR harmonia mundi - Joseph Haydn: Klaviersonaten Nr.32,40,49,50 Interpret: Paul Lewis Label: harmonia mundi

Sinn für Humor und Ironie

Ich bin mir ganz sicher, dass es diverse Wege und Linien gibt, die von Gustav Mahler zurück zu Joseph Haydn und von Haydn zu Mahler führen, wenngleich der eine, Mahler, kaum Klaviermusik geschrieben hat, und der andere, Haydn, keine Orchesterlieder. Aber Österreicher waren Sie beide, im weitesten Sinn sogar Wiener Klassiker, wenn man so will – und Komponisten, die einen ausgeprägten Sinn für Humor und Ironie besaßen. Bei Haydn schimmert das immer durch, wie eine Art Augenzwinkern, als wollte er seinen Zuhörern zu verstehen geben: hey, es ist doch nur Kunst, nur Musik! Das gilt auch für die Klaviersonaten, die er in Moll schrieb, in finsterem h-Moll beispielsweise Mitte der 1770er Jahre. Ein gravitätischer, fast altmodisch anmutender Kopfsatz, ein unversöhnlich dahin jagendes Finale – und mittendrin ein Menuett in H-Dur, das mit kapriziösen Ballettsprüngen aufwartet. Ein typisches Menuett von Joseph Haydn: Erst werden die Rockschößchen gelupft, dann poltert das Trio daher und bringt die Zuhörer wieder auf den Boden der Tatsachen.

Mammutprojekt

Der britische Pianisten Paul Lewis hat gerade vier Haydn-Klaviersonaten bei Harmonia Mundi eingespielt, die erste CD eines Mammutprojekts mit sämtlichen Klaviersonaten des Meisters. Haydns Fähigkeit, so Lewis, zu überraschen, zu schockieren und zu amüsieren, fühle sich bemerkenswert frisch, ja erfrischend an, in einer Zeit wie der unseren, die immer extremere Extreme zu ihrem Erlebnisideal erklärt habe. Kluge Worte – und ein Klavierspiel, dass sich die unterschiedlichen Affekte, Farben und Empfindsamkeiten dieser Musik nie versagt. Anders als Andras Schiff, dessen Gesamteinspielung vor etlichen Jahren viel mehr akademische Strenge walten ließ, anders als viele andere auch, die bei Haydn zu gewissen Clownerien am Klavier neigen, hält Lewis, 1972 in Liverpool geboren, stets die Balance. Vielleicht hat diese Ausgewogenheit mit der britischen Mentalität zu tun, vielleicht hat auch Alfred Brendel hier Spuren hinterlassen, dessen Meisterschüler Lewis war. Das Unprätentiöse, Selbstironische jedenfalls scheint mit Haydn eine geradezu ideale Verbindung einzugehen.



CD-Tipp vom 04.05.2018 aus der Sendung Treffpunkt-Klassik - Neue CDs