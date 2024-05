CD-Tipp vom 04.05.2018

SWR Harmonia Mundi - Matthias Goerne Schwedisches Radio Sinfonie Orchester  Daniel Harding Interpreten: Matthias Goerne , Schwedisches Radio Sinfonie Orchester Label: harmonia mundi

Transparenz und Leichtigkeit

Generell, so kann man wohl konstatieren, gibt es in der Musik eine Bewegung hin zu mehr Transparenz, mehr Leichtigkeit. Und das gilt auch für Stimmen, gerade für die des so genannten dramatischen Fachs, bei den Damen wie bei den Herren. Matthias Goerne zum Beispiel ist sicher nicht der geborene Wagner-Sänger, unternimmt jetzt aber erste Schritte in diesem Fach. Ein Wotan unter Jaap van Zweten in Hong Kong markierte den Anfang. Und Wolfram im „Tannhäuser“ sollte ihm als Liedsänger ohnehin gut liegen. Mag sein, dass die gute Textverständlichkeit etwa im „Lied an den Abendstern“ aus Richard Wagners „Tannhäuser“ auch dem Aufnahmestudio geschuldet ist; das sehr langsame Tempo macht es jedenfalls bestimmt nicht leichter, dieses „Lied“ als Lied zu singen und das dramatische Geschehen trotzdem mitzudenken.

Goerne kann etwas, das für den Wagnergesang der Zukunft etwas bedeuten könnte: Er verbindet die eigene lyrische Vergangenheit mit der nötigen stimmlich-sinnlichen Statur für diese Partien. Das prädestiniert ihn insbesondere für Wagners einzige komische Oper, „Die Meistersinger von Nürnberg“, und deren Protagonisten, den Schuster Hans Sachs. In Sachsens berühmtem Fliedermonolog aus dem zweiten Akt fließt alles zusammen: die Liebe eines alternden Mannes und Meisters zu einer jungen Frau, Leidenschaft und Verzicht, Entsagen als Lebensprinzip, Kopf und Bauch, aber auch Inspiration und Virtuosität in der Kunst, Freiheit und Regeln, kurz: die Summe aus Wagners ureigenstem schöpferischen Tun.– „Was duftet doch der Flieder, so mild, so stark und voll!“



„The Wagner Project“, so heißt diese neue CD, Matthias Goerne interpretiert Wagner-Partien, neben Hans Sachs aus den „Meistersingern“, auch König Marke aus „Tristan und Isolde“, Wotan aus dem „Ring“ und Amfortas aus „Parsifal“. Man darf gespannt sein, ob und wann der Bariton diese Figuren und Partien tatsächlich einmal auf der Opernbühne singen wird. Der Wagner-Rezeption täte das gut, denn leichtere Stimmen erfordern in jedem Fall auch eine andere Klangkultur und Dynamik im Orchester.



