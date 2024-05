Außerordentliche rhythmische Schlagkraft

CD-Tipp vom 2.3.2018

SWR Profil Edition Günter Hänssler - Sviatoslav Richter plays Schumann & Brahms | Special Guests | Borodin Quartet | Nina Dorliac | Mstislav Rostropovitch Label: Profil Edition Günter Hänssler PH 17067, 12 CDs

Muskulöse Pranke

Kaum zu glauben, dass die Studioproduktion von Robert Schumanns Fantasiestücken op. 12 mit Swjatoslaw Richter schon über 60 Jahre auf dem Buckel hat: Entstanden ist sie im November 1956. Der Pianist war damals schon eine Legende – eine russische Legende –, lange bevor er in den Westen reisen konnte. Und was seinen Ruf ausmachte, demonstrieren diese Fantasiestücke sehr anschaulich: Richter besaß eine muskulöse Pranke, die er aber je nach Bedarf auch in Spinnenfinger transformieren konnte, wie wir im zweiten Stück mit dem Titel „Warum?“ gerade gehört haben. Seine rhythmische Schlagkraft war ganz außerordentlich, und seine Ausdruckskraft grenzte in seinen früheren Jahren oft an das Bizarre, was in Schumanns Musik auch angelegt ist.

Wahre Schatzkiste

Zwölf CDs mit Sviatoslav Richter hat soeben das Label Profil von Günter Hänssler in einer Box herausgebracht. Thematisch handelt es sich um Werke von Schumann und Johannes Brahms, die Richter zwischen 1948 und 63 aufgenommen hat: Solowerke, Kammermusik, Lieder und Konzerte. Für Richter-Fans und Klavierfreaks ist diese Box eine wahre Schatzkiste, denn viele der Werke sind als Live- und als Studioproduktion gleich zwei Mal vertreten – auch die Fantasiestücke, die Richter 1955 live in Moskau aufführte, bevor er ins Studio ging.

CD-Tipp vom 2.3.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“