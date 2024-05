Leidenschaftliche Ersteinspielung

CD-Tipp vom 23.3.2018

SWR Piano Classics - Serge Bortkiewicz - Klavierkonzerte Nr.2 & 3 Interpreten: Stefan Doniga , Janáček Philharmonic Orchestra , David Porcelijn Label: Piano Classics

Eine fast venezianische Fülle der Kulturen liegt als Geschenk und Last zugleich auch auf dem Leben des Komponisten Sergei Bortkiewicz. Er wurde 1877 als Sohn polnischer

Eltern in der Nähe der ostukrainischen Stadt Charkow als Bürger des russischen Kaiserreiches geboren und hat sich selbst immer emphatisch als Russe – nicht als Pole, nicht als Ukrainer – verstanden, entwickelte aber seit seinem Studium in Leipzig und seiner Arbeit am Klindworth-Scharwenka-Konservatorium in Berlin eine tiefe Zuneigung zu

Deutschland.

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurden er und seine Frau Elisabeth als russische Staatsbürger aus dem Deutschen Reich ausgewiesen, gerieten auf dem ukrainischen Landgut der Familie in die Wirren der Russischen Revolution und des Bürgerkriegs und traten die Flucht in den Westen an: von der Krim über Konstantinopel nach Wien. Dort entstand schon 1923, kurz nach der Ankunft des Paares, ein Konzert für den Pianisten Paul Wittgenstein, der als Soldat im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte – für Orchester und Klavier, allein für die linke Hand. Wittgenstein, der auch bei Maurice Ravel, Sergej Prokofjew, Benjamin Britten und Richard Strauss Konzerte für die linke Hand bestellte, mochte dieses Konzert von Bortkiewicz besonders und brachte es ein Dutzend Mal zwischen Hamburg und Baku zur Aufführung.

Da Wittgenstein aber auch die Rechte an dem Stück besaß, konnte dieses Konzert unabhängig von ihm keine Aufführungsgeschichte entwickeln. Die Noten waren nicht zugänglich. Vor einiger Zeit hat sich das geändert. Und jetzt liegt das Konzert in einer Weltersteinspielung vor mit dem Pianisten Stefan Doniga und der Janáček Philharmonie Ostrava unter der Leitung von David Porcelijn beim Label Piano Classics.

Man hört sofort, dass der Komponist vom Klavier viel verstand. Die Behandlung des Soloinstruments ist anspruchs- und effektvoll. Der Wunsch des Auftraggebers Paul Wittgenstein, dass man den Verlust seines rechten Armes nicht hören solle, ist hier blendend erfüllt worden. Der Pianist Stefan Doniga ist zu bewundern dafür, wie er diese schwindelerregenden Schwierigkeiten meistert.

Musikalisch hört man dem Konzert an, dass Bortkiewicz seinen vier Jahre älteren Zeitgenossen und Landsmann Sergej Rachmaninow verehrte und dass er mit großer Liebe am Russland von Peter Tschaikowsky hing, den er als 15-Jähriger noch persönlich in Charkow erlebt hatte. Für sein eigenes Konzert, es ist sein zweites Klavierkonzert, orientierte er sich am Formmodel von Franz Liszt: Es gibt einen einzigen durchgehenden Satz, der in vier verschiedene Abschnitte unterteilt ist. Der zweite Abschnitt, als Variationsfolge gestaltet, erinnert mit der Solovioline ein wenig an die kammermusikalische Anmutung des langsamen Satzes aus dem zweiten Klavierkonzert op. 44 von Tschaikowsky. In den Holzbläsersätzen kann man den Lyrismus von Richard Wagner aus dem Lohengrin und den Meistersingern von Nürnberg wiederfinden. Bortkiewicz hat, was ihm kulturell lieb war, auch musikalisch zur Synthese gebracht. Der dritte Abschnitt ist dann die Reprise eines Sonatensatzes: die Wiederkehr des Anfangs, deutlich orientiert an Rachmaninow und an der Fantasie über russische Volkslieder von Anton Arensky.

Das Finale des Klavierkonzerts op. 28 für die linke Hand, von Sergei Bortkiewicz aus dem Jahr 1923, orientiert sich am orientalischen Stil von Alexander Borodin, Mili Balakirew und Nikolaj Rimski-Korsakow mit Anleihen an der kaukasischen Folklore, ganz so, als hätte das Zarenreich den Ersten Weltkrieg kulturell heil überstanden.

Die Soloklaviermusik von Sergej Bortkiewicz erfreut sich bei den Pianisten momentan wachsender Beliebtheit. Fast in jedem Jahr kommen ein bis zwei Neueinspielungen heraus. Und in der lyrischen Miniatur lag die eigentliche Begabung dieses handwerklich sehr versierten Nostalgikers mit starker melodischer Erfindungsgabe. Das dritte Klavierkonzert op. 32, ebenfalls auf dieser CD enthalten, ebenfalls in c-Moll stehend, aber dieses Mal beide Hände des Pianisten fordernd, ist etwas mühsam zu hören. Die Musik sequenziert häufig, kommt nicht vom Fleck, trotz eines beträchtlichen Energieaufwands, tritt also in ihrer Anspannung auf der Stelle (was in der fantasievollen, stets im schönsten Fluss befindlichen Soloklaviermusik von Bortkiewicz so gut wie nie passiert).

Während das Konzert für die linke Hand schon schnell nach seiner Wiederentdeckung weitere Interpreten gefunden hat, etwa den finnischen Pianisten Henri Sigfridsson, wird das dritte Klavierkonzert es wohl schwer haben. Aber auch hier ist die Synthese aus deutschen und russischen Kulturströmen wieder ganz erstaunlich. Im Finale findet das Melos Rachmaninows erneut zusammen mit Wagner, dieses Mal der Venusberg-Musik aus dem Tannhäuser und den Glocken aus dem Parsifal, die hier quasi zu einem russisch-orthodoxen Festgeläut umgedeutet werden. Komponiert hat es Sergej Bortkiewicz 1926, auf dieser CD ist es in einer nicht nur verdienstvollen, sondern leidenschaftlichen Weltersteinspielung mit dem Pianisten Stefan Doniga und der Janáček Philharmonie Ostrava unter der Leitung von David Porcelijn zu hören. Erschienen ist diese CD beim Label Piano Classics.

CD Tipp aus der Sendung SWR2 Treffpunkt Klassik - Neue CDs