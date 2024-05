Vielversprechender junger Pianist

CD-Tipp vom 6.2.2018

SWR Melodiya - Dmitry Masleev | Domenico Scarlatti | Sergei Prokofiev | Dmitri Shostakovitch | Tatarstan State Symphony Orchestra | Alexander Sladkovsky Label: Melodiya MEL 10 02517

Sanft, elegant, gefühlvoll

Wenn Dmitry Masleev Domenico Scarlatti spielt, klingt es nicht ganz so perlend, wie wir es vielleicht von Vladimir Horowitz und Arturo Benedetti Michelangeli gewohnt sind. Aber die Zeiten haben sich ja auch geändert! Tatsächlich scheint die Lesart der Altmeister überraschenderweise dem barocken Originalklangideal näher zu kommen, als die subjektive Herangehensweise von Dmitry Masleev: Er entlockt seinem Scarlatti die eine oder andere sehr sensible, intime, fast romantische Seite. Und: Er spielt niemals hart, eher sanft, elegant, gefühlvoll, auch mal mit Pedal, fast suchend und hinhörend. Mal gibt er sich ganz verspielt, mal einfach nur verträumt.



Hoch virtuos

Die fünf Sonaten von Scarlatti sind wie Appetithäppchen, wo Masleev schon mal seine ganze spielerische Bandbreite auffächern kann! Er ist hoch virtuos, aber er gibt niemals damit an. Gewählt hat er den barocken Einstieg, weil sich auch Prokofjew und Schostakowitsch, die Protagonisten seiner CD, durchaus mit Scarlatti beschäftigt haben. Und sowieso ist Dmitry Masleev der Meinung, dass er auf seiner Debüt-CD nur einen Augenblick festgehalten hat. Wer weiß schon, wie er diese Aufnahmen in 10 oder 15 Jahren empfindet, ob er da nicht schon wieder ganz andere Ideen und Ansätze verfolgt.



Viel Potenzial

Mit der d-Moll-Sonate von Prokofjew taucht Masleev ein in eine ganz andere Welt. Geradezu holzschnittartig setzt er die radikal unterschiedlichen Sounds nebeneinander, die hier auf engstem Raum versammelt sind. Dabei bleibt er immer durchsichtig, luzide. Das Material, die Klangräume, die Vielschichtigkeit der Formen dieses Großmeisters der modernen Klaviersonate beherrscht er perfekt und schafft es darüber hinaus, seine ganz persönliche, eigene Aussage damit zu formulieren. Er kann Brüche spielen, urplötzlich aus dem Licht in den Schatten treten, seine Agogik und Dynamik haben durchaus etwas Diesseitiges, Sinnliches, aber gleichzeitig atmet man beim Zuhören so etwas wie eine „metaphysische Luft“. Da ist außerdem sehr viel Potenzial, kann sich viel entwickeln, man ahnt, dieser Künstler wird aufregende, neue Interpretationswege suchen, in den kommenden Jahren! Und das begeistert.



Aufnahmen mit verschiedenen Tonmeistern

Einen kleinen Schwachpunkt gibt es auf der Scheibe: Das zweite Klavierkonzert von Schostakowitsch wurde etwas früher, schon 2016, mit dem Tatarischen Nationalen Sinfonieorchester unter Leitung von Alexander Sladkovsky aufgenommen. Die Balance zwischen Klavier und Orchester lässt gelegentlich zu wünschen übrig. Die Bläser sind manchmal zu laut, die Tutti auch, da spielt natürlich – jedenfalls im Fortissimo – die Liebe zu russischem Pomp & Pathos herein. Und: Es wird eben auch klar, was es bedeutet, wenn an Aufnahmen verschiedene Tonmeister mitgearbeitet haben. Aber man darf sich von den virtuosen, schnellen und eben lauten Ecksätzen nicht täuschen lassen, im Andante kann Masleev seine ganze Tiefe und Emotionalität zeigen.



Summa summarum: bewegend

Als Abschluss gibt es ein kleines Bonbon: Schostakowitschs Elegie aus der Ballettsuite Nr. 3 für Klavier – bearbeitet von Masleev selbst. Summa summarum: bewegende Aufnahmen eines vielversprechenden jungen Künstlers. Man darf weiterhin gespannt sein.



CD-Tipp vom 6.2.2018 aus der Sendung „SWR2 Cluster“