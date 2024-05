Duo de luxe

CD-Tipp vom 6.4.2018

SWR hyperíon - Stravinsky | The rite of spring | Concerto for two pianos | Circus Polka | Tango | Madrid Interpreten: Marc-André Hamelin , Leif Ove Andsnes Label: hyperíon CDA 68189

Einer der größten Uraufführungsskandale

Der sogenannte „Urknall der Moderne“ wird dem Russen Igor Strawinsky zugeschrieben, der mit seinem „Sacre du printemps“ 1913 für einen der größten Uraufführungsskandale in der Musikgeschichte sorgte. Das Publikum der Premiere in Paris soll sich über Strawinskys perkussive und primitivistische Musik so aufgeregt haben, dass es zu lachen und pfeifen begann oder Tierlaute nachahmte, und schließlich kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. Aber wie das oft so ist mit skandalösen Werken: Schneller als man sich versieht, werden sie zum Mainstream. Schon Strawinsky selbst fürchtete bald, dass sein berüchtigter Schocker zu einem Schlachtross für Tourneeorchester verkommen könnte. Und so ist es dann ja auch geschehen.

Ästhetischer Schock aus dem Inneren der Musik

Wer heute den „Sacre“ noch in seiner ganzen unbehauenen Radikalität erfahren will, der sollte sich die Fassung für zwei Klaviere anhören, die der Komponist selbst eingerichtet hat. Zwei der allerbesten Pianisten unserer Zeit, der Kanadier Marc-André Hamelin und der Norweger Leif Ove Andsnes, haben sich zum Duo zusammengeschlossen und diese Version eingespielt – der Schock der ersten Stunde ist noch spürbar in ihrer Aufnahme. Während in der Orchesterversion das einleitende Fagottsolo wie ein Klagegesang wirkt, hat man hier das Gefühl, da setzt sich jemand ans Klavier und probiert einfach mal was aus. Es klingt alles purer, radikaler, ungeschönter als im sinfonischen Gewand. Wie die Einleitung zu Haydns „Schöpfung“ ist auch Strawinskys „Sacre“-Introduktion eine Art „Vorstellung des Chaos‘“: Das musikalische Material ist noch roh und formlos – erst allmählich geht es tastende, wie improvisiert wirkende Verbindungen ein, die sich dann in den massiven Akkorden der „Frühlingsvorboten“ entladen. Das Klavier, dessen Saiten ja von Hämmerchen angeschlagen werden und das insofern auch ein Perkussionsinstrument ist, eignet sich dafür vortrefflich. Aber Hamelin und Andsnes spielen das ohne Effekthascherei, sie schlagen ihre Flügel nicht zu Kleinholz, sondern demonstrieren, dass der ästhetische Schock aus dem Inneren der Musik kommt. Und sie sind perfekt im Zusammenspiel – keine Selbstverständlichkeit, denn zwei exzellente Solisten müssen nicht zwangsläufig ein gutes Duo ergeben.

Bizarrer Humor

Ein Glücksfall ist auch ihre Interpretation des Konzerts für zwei Soloklaviere, das Strawinsky Anfang der 1930er Jahre komponierte – ein Werk, das man selten zu hören bekommt. Das ist nun der neoklassizistische Strawinsky, entsprechend ist es einfacher zu verstehen, dekorativer und irgendwie glamouröser. Das ist nun eine ganz andere Klangwelt als der „Sacre du printemps“ – die Music Hall und das Chanson schimmern hier durch, also das Paris der Zwischenkriegszeit, wo Strawinsky, der russische Emigrant, unüberhörbar angekommen ist. Und doch ist er bei sich selbst geblieben, denn auch dieses Stück ist auf seine Art radikal. Strawinsky seziert die Musik mit seinem Röntgenblick, er entblößt ihr Innenleben, verschleiert nichts, sondern betont sogar die Mechanik des Spiels, die ostinate Begleitung, über der sich – fast wie im Belcanto oder bei Chopin – die Melodien erheben. Aber es ist eine merkwürdige Mischung aus Analyse und Parodie, gewürzt mit bizarrem Humor, den Hamelin und Andsnes nicht zu kurz kommen lassen.

Kraft ohne Krach

Erst recht gilt das für die „Circus Polka“, die Strawinsky zehn Jahre später geschrieben hat, inzwischen im amerikanischen Exil. Und wieder drängen sich Querbezüge zu Joseph Haydn auf. Denn Strawinskys Humor funktioniert ganz genauso wie bei ihm, dem Wiener Klassiker: Er legt seiner Musik etwas Vertrautes zugrunde, hier ist es die Polka, geht dann aber nicht artgerecht damit um. Wenn Marc-André Hamelin und Leif Ove Andsnes Strawinskys „Circus Polka“ zum Besten geben, dann klingt das, als würden zwei Militärkapellen gleichzeitig spielen, aber in verschiedenen Tonarten. Die beiden Weltklassepianisten erweisen sich auch hier als Duo de luxe. Sie musizieren mit höchster Souveränität, mit Witz und Hintersinn, mit üppigem, großzügigem Klang, der nie hart wirkt – Kraft ohne Krach, heißt die Devise. Und sie zeigen, dass Strawinskys Musik auch etwas Clowneskes hat – modern zu sein, war für diesen Komponisten noch keine so todernste Angelegenheit wie für spätere Kollegen aus der Nachkriegsavantgarde.

CD-Tipp vom 6.4.2018 aus der Sendung „SWR2 Treffpunkt Klassik – Neue CDs“