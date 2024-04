"Tango Nuevo Revisited" vom Javier Girotto Trio

Von Ursula Böhmer



Der argentinische Jazz-Saxophonist Javier Girotto hat zusammen mit dem Bandonisten Gianni Iorio und dem Pianisten Alessandro Gwis die CD "Tango Nuevo" neu interpretiert. Unter den Tango-Klassikern ist auch der Klassiker "Close your eyes and listen". Die Einspielungen gehen mit neuen Arrangements und elektronischen Sounds dem Geheimnis des Tango auf die Spur.

Pressestelle Label: ACT Music, München - tango nuevo revisited Interpreten: Javier Girotto Bandoneon, Gianni Iorio, Alessandro Gwis Label: ACT Music, München Titelliste: 1. Close your eyes and listen 2. Deus xango 3. Twenty years ago 4. Summit 5. Reminiscence 6. Aire de Buenos Aires 7. Etude for Franca 8. Excualo 9. Fracanapa 10. Years of solitude

"Ich bin mit argentinischer Volksmusik aufgewachsen. Mein Großvater hatte so ein typisches Tango-Orchester, er selbst spielte Bandoneon. Später bin ich dann zum Jazz gekommen. Aber für die argentinische Musik schlägt mein Herz immer noch am meisten", schwärmt der Jazz-Saxophonist Javier Girotto. Sein Schlüsselerlebnis hatte er im Alter von 12 Jahren, als er die Platte "Tango Nuevo" von Astor Piazzolla und Gerry Mulligan hörte.

"Tango Nuevo Revisted"

Als Javier Girotto vom Musikproduzenten Siggi Loch angefragt wurde, ob er die legendäre "Tango Nuevo"-Platte neu einspielen wolle, war er erst einmal sprachlos. Aber dann hat er die Idee aufgegriffen und sich daran gemacht, Tango-Klassikern wie etwa den Titel "Close your Eyes and listen" seinen Stil einzuhauchen. Mit neuen Arrangements, Improvisationen und elektronischen Sounds, wobei sich Girotto entschlossen hat, das Album kammermusikalisch aufzunehmen. Also nur mit Bandoneon, Saxophon und Klavier, anstatt wie im Original zusätzlich mit Gitarren, Streichern und Perkussionsinstrumenten.

Simpel und wunderschön

Über den "Tango Nuevo"-Stil sagt Javier Girotto: "In einer Zeit, in der alle nur noch Youtube-Videos schauen, gibt es kaum noch Raum für die Vorstellungskraft, die der Musik innewohnt. Es ist nicht Virtuoses in diesen Melodien, sie sind einfach nur simpel und wunderschön." Der Jazz-Saxophonist selbst schafft mit seiner Interpretation einen ganz eigenen Zugang zu den 40 Jahre alten Klassikern und spürt einmal mehr dem Geheimnis des Tangos nach. Ein Geheimnis, das der Tänzer Gerardo Portaleas einmal so umschrieben hat: "Man muss die Stille tanzen und die Violinen. Auch wenn keine da sind."

CD-Tipp am 22.2.2019 aus der Sendung "SWR2 Journal am Mittag"