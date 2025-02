Musho – Sofia Jernberg & Alexander Hawkins beim Jazzfest Berlin 2024

Von Julia Neupert

Die äthiopisch-schwedische Vokalistin Sofia Jernberg und der britische Pianist Alexander Hawkins haben 2016 zum ersten Mal als Duo miteinander gearbeitet. Ethio-Jazz war damals ein gemeinsamer Nenner - und auch für ihr aktuelles "Musho"-Projekt haben sich die beiden mit Klassikern dieses Genres beschäftigt. Eine Ethio-Jazz-Konzeptband wollen sie aber nicht sein, im Programm haben sie deshalb auch eine englische Ballade oder ein armenisches Klagelied. Im Zusammenklang entsteht so ein Lieder-Zyklus, der von der komplizierten und oft schmerzvollen Auseinandersetzung mit Heimat erzählt.

Konzert vom 3. November 2024, A-Trane Berlin



Traditional:

Adwa



Traditional:

Gigi's lament



Alexander Hawkins:

The Book of questions



Aster Aweke:

Y'shebellu



Traditional:

Groung



Traditional:

Willow willow



Sofia Jernberg:

Correct behaviour



Traditional:

Mannelig



Burt Bacharach:

What the world needs now



Sofia Jernberg (Stimme)

Alexander Hawkins (Piano)