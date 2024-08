Mittagskonzert vom 1.9.2024

Musen im Federkleid

Jean-Philippe Rameau:

"La poule" aus "Nouvelles suites de pièces de clavecin", bearbeitet für Blockflöte und Streicher

Stefan Temmingh (Blockflöte)

La Folia Barockorchester

Johannes Brahms:

"An die Nachtigall" op. 46 Nr. 4

Chen Reiss (Sopran)

Charles Spencer (Klavier)

Frederick Delius:

"On Hearing the first Cuckoo in Spring" aus "2 Pieces for Small Orchestra"

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Neville Marriner

Pablo Casals, Traditional (Spanien):

"Song of the birds", Fassung für Violoncello und Streichorchester

Sheku Kanneh-Mason (Violoncello)

CBSO Cellos

Ottorino Respighi:

"Gli uccelli", Suite für kleines Orchester

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Richard Hickox

Robert Schumann:

"Vogel als Prophet" op. 82 Nr. 7

Víkingur Ólafsson (Klavier)

Franz Liszt:

"Zwei Legenden" S 354, Fassung für Orchester

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Peter Eötvös

Ralph Vaughan Williams:

"The lark ascending", Romanze für Violine und Orchester

Natalie Chee (Violine)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Ilyich Rivas

Carl Nielsen:

"Hahnentanz" aus "Maskarade", Komische Oper in 3 Akten FS 39

SWR Symphonieorchester

Leitung: Michael Schønwandt

Vogelgesänge erfüllten diesen Planeten lange, bevor der Mensch sein erstes Lied anstimmte. Zu jeder Zeit inspirierten die Melodien der gefiederten Musen Dichter und Komponisten gleichermaßen. Entsprechend oft zwitschert, gurrt und tiriliert es auch in der klassischen Musik. Komponisten wie Robert Schumann, Ottorino Respighi, Franz Liszt und Ralph Vaughan Williams haben Nachtigall, Lerche und Co. ihre Gesänge abgelauscht und verwandeln sie in tönende Kunstwerke.