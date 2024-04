SWR2 Mittagskonzert vom 25.3.2024

Mosbacher Klassische Konzerte

Leonie Bumüller (Flöte), 3. Preis Internationaler Musikwettbewerb der ARD 2022

Madoka Ueno (Klavier)

Erwin Schulhoff:

Sonate für Flöte und Klavier

Claude Debussy:

Syrinx für Flöte solo

Carl Reinecke:

Sonate für Flöte und Klavier e-Moll op. 167 "Undine"

(Konzert vom 19. November 2023 in der Alten Mälzerei, Mosbach)



Ástor Piazzolla:

Libertango, bearbeitet für 3 Tuben

Trio 21m60

Claudio Monteverdi:

Canzonette a tre voci, bearbeitet für 3 Tuben

Trio 21m60

(Ausschnitte aus Konzert vom 21. Januar 2018 in der Alten Mälzerei Mosbach)



Franz Schubert:

Arpeggione-Sonate a-Moll D 821, Fassung für Flöte und Klavier

André Jolivet:

Chant de Linos, Fassung für Flöte und Klavier

(Konzert vom 19. November 2023 in der Alten Mälzerei, Mosbach)



Jean-Marie Leclair der Ältere:

Violinkonzert a-Moll op. 7 Nr. 5

Théotime Langlois de Swarte (Violine)

Les Ombres

Dora Pejačević:

9 Walzer-Capricen für Klavier op. 28

Natasa Veljkovic (Klavier)

Leonie Bumüller erspielte sich vorletztes Jahr beim Internationalen ARD Musikwettbewerb Bronze; da hatte sie bereits eine Stelle als Flötistin in der NDR Radiophilharmonie Hannover. Der Wettbewerb hat ihr aber neue Möglichkeiten eröffnet, als Solistin aufzutreten - wie in diesem Konzert in der Alten Mälzerei Mosbach, in dem sie Glanzstücke der Flötenliteratur spielt - und auch einige originelle Bearbeitungen.