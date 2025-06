Mittagskonzert vom 27.6.2025

JSB Ensemble

Gaechinger Cantorey

Yeree Suh (Sopran)

Alex Potter (Altus)

Tobias Berndt (Bass)

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Georg Friedrich Händel:

Ode for the Birthday of Queen Anne HWV 74

Coronation Anthems HWV 258-261:

Zadok the Priest

Let thy hand be strengthened

The King shall rejoice

My heart is inditing

(Konzert vom 23. März 2025 im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle)