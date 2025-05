Mittagskonzert vom 9.5.2025

Freiburger Barockorchester

Carolyn Sampson (Sopran)

Violine und Leitung: Hannah Visser

Georg Philipp Telemann:

Orchester-Suite G-Dur "La Bizarre"

Georg Friedrich Händel:

"Alcina", Arie "Ah, mio cor!"

"Hercules", Arie "Where shall I fly"

Henry Purcell:

"Timon von Athen", Curtain tune

Mad Bess of Bedlam

Antonio Vivaldi:

Concerto Il Proteo

"La fida ninfa", "Alma oppressa"

Sonata La Follia op. 1 Nr. 12

Jan Dismas Zelenka:

Hipocondrie á 7

(Konzert vom 26. März 2025 im Konzerthaus Freiburg)



Jeneba Kanneh-Mason (Klavier)

Florence Price:

Fantasie nègre Nr. 1 e-Moll

Margaret Bonds:

Troubled water

Frédéric Chopin:

2 Nocturnes op. 27

William Grant Still:

Summerland aus "Three visions"

Gemeinsam mit der britischen Sopranistin Carolyn Sampson, widmet sich das Freiburger Barockorchester den sog. "Mad-Scene", den Wahnsinnszenen, die in (fast) keiner barocken Oper, egal ob in Frankreich, England oder Italien fehlen durften. In diesen Arien trieben die Komponisten die Protagonisten ihrer Opern sprichwörtlich in den Irrsinn: der Realitätsbezug kommt den Opernfiguren in diesen Szenen abhanden. Dies bot den Komponisten mannigfaltige Möglichkeiten, die kompositorischen Konventionen ihrer Zeit zu durchbrechen: harsche Harmonien, abgebrochene Phrasen und zerfahrene Koloraturen prägen die Musik der Mad-Scenes.