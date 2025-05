Mittagskonzert vom 6.5.2025

Camerata Zürich

Tjasha Gafner (Harfe)

Alessio Pianelli (Violoncello)

Leitung: Igor Karsko

Henryk Górecki:

3 Stücke im alten Stil

Gioacchino Rossini:

Une larme

Alessio Pianelli (Violoncello)

Claude Debussy:

Danse sacrée et Danse profane

Tjasha Gafner (Harfe)

Alessio Pianelli:

Teheran 2016, für Harfe, Violoncello und Streicher

Ottorino Respighi:

Alte Weisen und Tänze, Suite Nr. 3

(Konzert vom 10. Juni 2023 in der Tonhalle Zürich)



Henry Purcell:

"Die Feenkönigin", Arie der Titania (2. Akt)

Regula Mühlemann (Sopran)

CHAARTS Chamber Artists

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert d-Moll KV 466

Khatia Buniatishvili (Klavier)

Academy of St. Martin in the Fields

Leitung: Khatia Buniatishvili

Jean Françaix:

Divertissement

Lola Descours (Fagott)

Octuor de France

"Im alten Stil": Dieses Motto umrahmt das Konzert der Camerata Zürich. Es gilt nicht nur für die Werke von Gorecki oder Respighi, auch das neue Stück von Alessio Pianelli es blickt auf die alte Musiktradition des Iran. "Im Iran begegnete ich Menschen mit einem hohen Gemeinsinn und Gastfreundschaft", erzählt der sizilianische Cellist und Komponist, "gewiss fehlten die dunklen, düsteren Farben nicht: Unterdrückung der Religion, der Frauen und der Meinungsfreiheit. Im täglichen Leben in Teheran jedoch überwog die Schönheit der Menschen, die Gemeinschaft und der Wille, anderen zu helfen und die Hoffnung auf Freiheit."