Mittagskonzert vom 3.5.2025

Wolfgang Amadeus Mozart:

Eine kleine Nachtmusik, Serenade G-Dur KV 525

Münchener Kammerorchester

Leitung: Enrico Onofri

Kurt Weill:

"Moon-faced, starry-eyed", "What good would the moon be?", "Lonely house" aus der Oper Street Scene

Josephine Barstow, Angeline Réaux (Sopran)

Samuel Ramey (Bass)

u. a.

Scottish Opera Chorus

Scottish Opera Orchestra

Leitung: John Mauceri

Giacomo Puccini:

"Vissi d'arte" aus der Oper Tosca

Angela Gheorghiu (Sopran)

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Antonio Pappano

Vincenzo Bellini:

"Ah! bello a me ritorna", Cabaletta der Norma (1. Akt)

Angela Gheorghiu (Sopran)

Chor des Royal Opera House Covent Garden

London Symphony Orchestra

Leitung: Evelino Pidò



Samuel Hasselhorn (Bariton)

Ammiel Bushakevitz (Klavier)

Franz Schubert:

Das Heimweh D 851 (op. 79 Nr. 1)

Tanz Nr. 2 D-Dur

Die junge Nonne D 828 (op. 43 Nr. 1)

An mein Herz, Lied D 860



Olga Peretyatko (Sopran)

Sinfonieorchester Basel

Leitung: Ivor Bolton

Gabriel Fauré:

Sicilienne

Clair de lune

Après un rêve



Hans Christian Lumbye:

Andante cantabile e Tarantella

Concerto Copenhagen

Leitung: Lars Ulrik Mortensen

Rentarô Taki:

Kôjô no Tsuki (Der Mond über der Schloßruine)

Janos Maté (Violine)

Benjamin Rawitz (Klavier)