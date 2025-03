Mittagskonzert vom 26.3.2025

Academy of St. Martin in the Fields

Khatia Bhuniatishvili (Klavier)

Violine und Leitung: Benjamin Marquise Gilmore

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Don Giovanni", Ouvertüre

Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur KV 488

Claude Debussy:

"Claire de lune"

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Die Hebriden" op. 26

Joseph Haydn:

Sinfonie Nr. 104 D-Dur "Londoner Sinfonie Nr. 12"

Jean Sibelius:

Nocturne aus "Belshazzar's Feast" op. 51

(Konzert vom 9. Dezember 2024 in der Barbican Hall, London)



Fanny Hensel:

Lied ohne Worte Fis-Dur op. 6 Nr. 3, Bearbeitung

Kebyart

Charles Avison:

Concerto grosso Nr. 11 G-Dur

Concerto Köln

Georg Friedrich Händel:

What passion music cannot raise and quell aus "Geburtstagsode für Königin Anne" HWV 74

Raquel Camarinha (Sopran)

Pulcinella

Violoncello und Leitung: Ophélie Gaillard