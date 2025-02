Mittagskonzert vom 13.2.2025

per Mail teilen

Concerto Copenhagen

Antoine Torunczyk (Oboe)

Fredrik From (Violine)

Leitung: Lars Ulrik Mortensen

Johan Helmich Roman:

"Golovinmusiken", Auszug

Georg Friedrich Händel:

Triosonate in G-Dur op. 5 Nr. 6

Johan Helmich Roman:

Oboenkonzert B-Dur BeRI 46

"Golovinmusiken", Auszug

Francesco Geminiani:

Concerto grosso Nr. 12 d-Moll "La Follia"

Johan Helmich Roman:

Sinfonia B-Dur BeRi 11

Violinkonzert d-Moll BeRi 49

Georg Friedrich Händel:

Triosonate G-Dur op. 5 Nr. 4

Johan Helmich Roman:

"Golovinmusiken", Auszug

(Konzert vom 15. September 2024 in der St Mary's Church, Haddington)



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Le nozze di Figaro", Arie der Susanna (4. Akt)

Elsa Dreisig (Sopran)

Kammerorchester Basel

Leitung: Louis Langrée

Franz Schubert:

Rondo für Klavier zu 4 Händen A-Dur D 951

Duo d'Accord

Augusta Holmès:

"Pologne", Sinfonische Dichtung

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Michael Francis

Der junge schwedische Geiger und Komponist Johan Helmich Roman reiste 1716 zum Studium nach London. Er kam aus der deutsch geprägten Musikszene Stockholms in ein London, in dem der italienische Musiktrend vorherrschte. Roman wurde schnell ein aktiver Teil des Londoner Musiklebens.

Als er 1721 nach Stockholm zurückkehrte, war er ein modern orientierter Musiker und ein brillanter Geiger. Sein Aufenthalt in London beeinflusste daher nicht nur den „Vater der schwedischen Musik“, wie Roman heute genannt wird, sondern veränderte auch die schwedische Musikgeschichte selbst.