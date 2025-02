Mittagskonzert vom 10.2.2025

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg zeigt eindrucksvoll, wie wichtig qualitativ hochwertige Jugendchöre für die musikalische Entwicklung einer Region sind. In ihrem A-cappella-Programm widmen sich die jungen Sängerinnen und Sänger dem Thema Freiheit - von Renaissance-Motetten über romantische Chorwerke bis zu zeitgenössischen Kompositionen mit zwei Uraufführungen. Die Bandbreite reicht von meditativen Gesängen über kraftvolle Freiheitsrufe bis zu Friedenswerken. Der 2005 gegründete Chor besteht aus etwa 40 Sängerinnen und Sängern im Alter von 15 bis 27 Jahren und erarbeitet zwei Projekte pro Jahr.

Junger Kammerchor Ostwürttemberg

Leitung: Maddalena Ernst und Thomas Baur

„Freiheit“ - Bekenntnismusik a cappella

Johannes Eccard (1553-1611):

"Erweckt"

Francis Poulenc (1899-1963):

"Aussi bas que le silence"

aus "Figure humaine"

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594):

"Libera me"

Rihards Dubra (*1964):

"O crux ave"

Oliver Gies (*1973) arr.:

"Die Gedanken sind frei"

Hugo Wolf (1860-1903):

"Gottvertrauen"

Katarina Pustinek Ratar (*1979):

"Libertas animi cibus" ("Freiheit ist Nahrung")

Mia Makaroff (*1970):

"Buttterfly"

Kamil Shuaiev (*1956):

"Epitaph", Auftragswerk zum Festivalthema "Freiheit" (Uraufführung)

Carolin Shaw (*1982):

"And the swallow"

Ola Gjeilo (*1978):

Kyrie ("The spheres") aus "Sunrise Mass"

Arvo Pärt (*1935):

"O Adonai", Nr. 2 aus "Sieben Magnificat-Antiphonen"

Wolfram Buchenberg (*1962):

"Christi libertas" ("Von der Freiheit Christi")

Auftragswerk des Jungen Kammerchors Ostwürttemberg (Uraufführung)

(Konzert vom 2. August 2024 in der Johanniskirche, Schwäbisch Gmünd)