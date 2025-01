Mittagskonzert vom 16.1.2025

In der Entwicklung des Jazz in Japan gibt es große Parallelen zur Entwicklung des Jazz in Deutschland: in den 1920er-Jahren zunächst geliebt und nur wenig später schon wieder verboten. Doch dann erlebt er einen ungeheuren Aufschwung, entwickelt sich in die unterschiedlichsten Richtungen und trägt die buntesten Früchte. Unter der aufgehenden Sonne Japans machen wir einen musikalischen Spaziergang und schenken verstorbenen Neuerern genauso Gehör wie lebenden Traditionalistinnen.