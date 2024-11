Mittagskonzert vom 1.12.2024

Mit dem Sound der Renaissance durch eine Ausstellung flanieren und so das Zusammenspiel der Künste erleben - diese Idee hat SWR Kultur gemeinsam mit der Staatsgalerie Stuttgart verwirklicht: Für die aktuelle Ausstellung "Carpaccio, Bellini und die Frührenaissance in Venedig" hat Rory McCleery mit seinem Marian Consort beim SWR Musik aufgenommen, die sich direkt auf die Bilder bezieht; die Musik ist Teil des Audioguides. In der Sendung spricht Rory McCleery darüber, wie sich Kunst und Musik gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken.

The Marian Consort

Leitung: Rory McCleery

(CD beim Label Linn records, ab Januar im Handel erhältlich)