Mittagskonzert vom 22.9.2024

Landesjugendchor Baden-Württemberg

Leitung: Yuval Weinberg

„Cantus missae - cantica nova“

Veljo Tormis:

Curse upon Iron

Cyrillus Kreek:

Mu süda, ärka üles (altes estnisches Kirchenlied)

Joseph Rheinberger:

Kyrie und Gloria aus „Cantus missae“ Es-Dur op. 109

Nana Forte:

„Sancta trinitas“ und „Tanto tempore“ aus „Four sacred songs“

Joseph Rheinberger:

Credo aus „Cantus missae“ Es-Dur op. 109

R. Murray Schafer:

Epitaph for moonlight

Joseph Rheinberger:

Sanctus, Benedictus und Agnus Dei aus „Cantus missae“ Es-Dur op. 109

Jan Sandström:

Biegga Luohte

(Konzert vom 25. Mai 2024 in der Evangelischen Kirche Blaubeuren)

Ein Chorkonzert im Angesicht einer vom Krieg geprägten Welt. Woher können Hoffnung und Zuversicht kommen, und was darf man von dieser Welt erwarten, wenn man heute jung ist? Veljo Tormis’ „Curse Upon Iron“ kritisiert die Gewalt und Unterdrückung, während Raymond Murray Schafers „Epitaph for Moonlight“ die Jugend und Kreativität feiert. Josef Rheinbergers Messe in Es-Dur spiegelt den unerschütterlichen Glauben einer früheren Epoche wider. Die zeitgenössische Komponistin Nana Forte sucht in geistlichen Texten Trost und Hoffnung.