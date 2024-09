Seit 50 Jahren gibt es die wertvolle Sammlung historischer Tasteninstrumente von Fritz Neumeyer, Bradford Tracey und Rolf Junghanns, deren Besonderheit es ist, dass sie nicht museal ausgestellt, sondern lebendig gespielt wird und regelmäßig in Konzerten erklingt. Christine Schornsheim ist in der Jubiläumssaison Künstlerische Leiterin der Schlosskonzerte Bad Krozingen und tritt selbst mit dem Lautinisten und Gitarristen Michael Freimuth auf. Das Duo greift mit seinem Programm eine historische Konzertidee auf, die ab 1815 in Wien in den sogenannten „Dukatenkonzerten“ reüssierte, als Johann Nepomuk Hummel und der Gitarristen Mauro Giuliani zusammen Erfolge feierten.

(Konzert vom 23. Juni 2024 im Festsaal Schloss Bad Krozingen)