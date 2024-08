Mittagskonzert vom 24.8.2024

Gabriel Fauré:

Souvenirs de Bayreuth

Eric Le Sage (Klavier)

Alexandre Tharaud (Klavier)

Richard Wagner:

"Götterdämmerung", Arie des Siegfried (3. Aufzug)

Klaus Florian Vogt (Tenor)

Bamberger Symphoniker

Leitung: Jonathan Nott

Franz Lehár:

"Schön ist die Welt", Lied des Georg (1. Akt)

Klaus Florian Vogt (Tenor)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Gerrit Prießnitz

Gioachino Rossini:

"Der Barbier von Sevilla", Duett Figaro - Graf Almaviva (1. Akt)

Dmitri Hvorostovsky (Bariton)

Michael Schade (Tenor)

Orchester der Wiener Staatsoper

Leitung: Simone Young

Walter Clagget:

"The lass of Patie's mill"

Florilegium

Thomas Chilcot:

Orpheus with his lute, Lied aus Twelve English songs with their symphonies (London, 1744) Nr. 11

Rowan Pierce (Sopran)

Florilegium

Georg Friedrich Händel:

Air aus der Cembalosuite Nr. 5 E-Dur, Bearbeitung

Vittorio Forte (Klavier)

Andrea Bernasconi:

"L'Huomo", Festa teatrale, Arie der Vernunft

Alice Lackner (Mezzosopran)

Ensemble 1700

Leitung: Dorothee Oberlinger

Dora Pejačević:

Violoncellosonate e-Moll op. 35

Janne Fredens (Violoncello)

Søren Rastogi (Klavier)

Gaëtano Donizetti:

"Maria Padilla", Szene Maria - Ines (1. Akt)

Renée Fleming (Sopran)

Kristine Jepsson (Mezzosopran)

Orchestra of St. Luke's

Leitung: Patrick Summers