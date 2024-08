London Symphony Orchestra

Bertrand Chamayou (Klavier)

Leitung: Sir Antonio Pappano

David Raksin:

The Bad and the Beautiful, Suite

Maurice Ravel:

Klavierkonzert in G-Dur

Claude Debussy:

La fille aux cheveux de lin

Ralph Vaughan William:

Sinfonie Nr. 5 D-Dur

(Konzert vom 18. April 2024 in der Barbican Hall, London)



Alice Mary Smith:

Klarinettensonate

Luigi Magistrelli (Klarinette)

Claudia Bracco (Klavier)