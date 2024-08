Mittagskonzert vom 8.8.2024

Walter Clagget:

The lass of Patie's mill, Schottisches Volkslied

Florilegium



BBC Scottish Symphony Orchestra

Geneva Lewis (Violine)

Leitung: Gemma New

Samuel Barber:

Violinkonzert op. 14

Johannes Brahms:

Sinfonie Nr. 4 in e-Moll op. 98

(Konzert vom 7. März 2024 in den City Halls, Glasgow)



Giovanni Battista Gervasio:

Mandolinensonate C-Dur

Pizzicar Galante

Rita Strohl:

Nr. 9: Bilitis und Nr. 12: Berceuse aus "Bilitis", 12 Lieder

Carolyn Sampson (Sopran)

Joseph Middleton (Klavier)

António Pereira Da Costa:

Concerto grosso A-Dur op. 1 Nr. 9

Ensemble Bonne Corde

Leitung: Diana Vinagre