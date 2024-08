Mittagskonzert vom 6.8.2024

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Klavierstück g-Moll

Sebastian Knauer (Klavier)



Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Susanna Mälkki

Peter Tschaikowsky:

Suite für Orchester Nr. 4 G-Dur op. 61 "Mozartiana"

Sergej Rachmaninow:

Sinfonische Tänze op. 45

(Konzert vom 31. März 2006 in der Stuttgarter Liederhalle)



Anonymus:

The Duke of Norfolk

Parson's Farewell

Ensemble 1700

Leitung: Vittorio Ghielmi

Edward Elgar:

Menuett op. 21

New Zealand Symphony Orchestra

Leitung: James Judd

Johann Nepomuk Hummel:

Klaviertrio Nr. 4 G-Dur op. 65

Andreas Staier (Hammerklavier)

Daniel Sepec (Violine)

Jean-Guihen Queyras (Violoncello)

Louis Spohr:

Klarinettenkonzert Nr. 1 c-Moll op. 26

Christoffer Sundqvist (Klarinette)

NDR Radiophilharmonie

Leitung: Simon Gaudenz