Mittagskonzert vom 12.7.2024

Heute träumen Jungs von einer Karriere als Fußballer, aber nur wenige schaffen es am Ende wirklich in die Topmannschaften. So ähnlich war das auch bei den Kastraten. Im 17. und 18. Jahrhundert hoffte so manche kinderreiche, arme italienische Familie, dass einer ihrer Jungs nach der verbotenen Kastration den Weg nach oben meistert und ein großer Sänger, ein bejubelter Kastrat wird. Die, die das geschafft haben, so wie Farinelli, Caffarelli oder Senesino, konnten sich von ihren Gagen ein gutes Leben leisten. Aber das Leben als bejubelter Kastrat hatte auch seine Schattenseiten und was wurde aus denen, die es nicht schafften?